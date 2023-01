Hertha in Bochum - Union empfängt Hoffenheim

Herthas Lucas Tousart (l) in Aktion.

Berlin - Im Abstiegsduell beim VfL Bochum will sich Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine gute Ausgangsposition für den Rest der Bundesliga-Saison verschaffen. Die Charlottenburger unter Trainer Sandro Schwarz stehen vor der Partie mit 14 Punkten auf Platz 15. Bochum hat einen Punkt weniger und liegt auf Rang 17. Verzichten muss Schwarz auf seinen erfolgreichsten Angreifer Dodi Lukebakio, der eine Gelb-Sperre absitzt. Für ihn könnte der junge Derry Scherhant in die Startelf rücken.

Das Thema der Woche beim 1. FC Union Berlin war der Abgang von Allrounder Julian Ryerson zu Borussia Dortmund. Bislang haben die Köpenicker noch keinen Ersatz für den Norweger. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wollen die Eisernen in der Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim im ersten Pflicht-Heimspiel des neuen Jahres dennoch in die Erfolgsspur zurück. Es gilt, die drei sieglosen Bundesliga-Begegnungen vor dem WM-Break vergessen zu machen.

In der Abwehr muss neben Ryerson auch der gesperrte Innenverteidiger Diogo Leite ersetzt werden. Passen müssen auch noch die Mittelfeldakteure Andras Schäfer und Morten Thorsby sowie Angreifer Sven Michel nach einer Grippe.