Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich auf ein Wochenende mit ruhigem Herbstwetter einstellen. Es werde viel Sonne erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mit. Nur am Samstagnachmittag sei mit einigen Schauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad an.