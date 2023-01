Herbst fordert Neustart bei Wirtschafts- und Finanzpolitik

Dresden - Deutschland benötigt nach Ansicht des sächsischen FDP-Politikers Torsten Herbst einen Neuanfang. „Hinter unserem Land liegen drei handfeste Krisenjahre. Um diese Zeit der wirtschaftlichen und sozialen Unsicherheit nun endlich hinter uns zu lassen, braucht Deutschland einen echten Neustart in der Wirtschafts- und Finanzpolitik“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion am Freitag in Dresden. Zudem verlangte er ein Festhalten an der Kernkraft und die Förderung einheimischer Gasvorkommen. Nur mit einer starken Wirtschaft sorge man für mehr Wohlstand, Aufstiegschancen, Innovationen und eine stabile Gesellschaft.