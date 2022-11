Heizlüfter löst Brand mit 100.000 Euro Schaden aus

Twistringen - Ein elektrischer Heizlüfter hat nach ersten Erkenntnissen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Twistringen im Landkreis Diepholz ausgelöst. Noch sei unklar, ob ein technischer Defekt oder eine falsche Bedienung des Gerätes die Ursache für den Brand gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zwei Menschen mussten von Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden. Sie blieben unverletzt. Das Gebäude wurde belüftet, da sich der Rauch am Montag im Haus verteilt hatte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100.000 Euro.