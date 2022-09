Heiterer Wochenstart in Thüringen

Erfurt - Die Menschen in Thüringen können sich über einen heiteren Wochenstart freuen. Es wird mäßig warm, trocken und teils wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 24 Grad Celsius, in den höheren Lagen bei 19 bis 22 Grad. Die Nacht zum Dienstag wird gering bewölkt und trocken. In der zweiten Nachthälfte wird es etwas wolkiger. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 14 und 8 Grad.