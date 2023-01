Heftiger Streit an Salatbar eines Einkaufsmarktes

Nordhausen - An der Salatbar eines Einkaufsmarktes in Nordhausen ist es zu einem heftigen Streit gekommen. Vier Männer um die 25 Jahre bedienten sich am Mittwochnachmittag an der Salatbar und begannen auch direkt zu essen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Marktpersonal informierte sie daraufhin, dass dies nicht erlaubt sei und die Salate auch bezahlt werden müssten. Bei einer darauffolgenden Auseinandersetzung wurde der Griff einer Tür abgetreten. Das gesamte Sortiment der Salatbar musste demnach erneuert und der Türgriff ausgetauscht werden. Der Sachschaden lag im dreistelligen Bereich.