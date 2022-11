Leck Havarie in Mildenau: Einige Haushalte weiterhin ohne Wasser

Ein Leck in der Wasserleitung hat die Einwohner von Mildenau in Atem gehalten. Die Feuerwehr rief sie am Samstag auf, Wasservorräte anzulegen und suchte stundenlang nach der Schadstelle. Am Sonntag waren noch rund ein Dutzend Haushalte ohne Leitungswasser.