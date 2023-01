Lutherstadt Wittenberg - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat dem langjährigen Direktor und Vorstand der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Stefan Rhein, für seine Arbeit gedankt. „Es ist Ihnen gelungen, dass sich die größten und berühmtesten reformations-geschichtlichen Museen und authentischen Lutherorte als eine Einheit in Vielfalt präsentieren und ihren Auftrag erfüllen“, erklärte Haseloff am Montag laut Staatskanzlei bei der Verabschiedung Rheins in Wittenberg. Rhein leitet die Stiftung seit 1998. Ende dieses Monats geht er in den Ruhestand.

„Sie haben sich größte Verdienste für die LutherMuseen, die Kulturlandschaft des Landes Sachsen-Anhalt und die Luther- und Melanchthon-Forschung erworben und Sie haben auch daran mitgewirkt, dass Wittenberg, Eisleben und Mansfeld ihr historisches Gesicht wiedergefunden haben“, betonte Haseloff.

Rheins Nachfolge übernimmt ab dem 1. Februar Thomas T. Müller. Er leitete zuvor die Mühlhäuser Museen und stand als Präsident dem Thüringer Museumsverband vor.