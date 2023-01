Haseloff macht in Neujahrsansprache Mut für kommendes Jahr

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat in seiner Neujahrsansprache für Zuversicht und Mut geworben. Der Krieg in der Ukraine habe Gewissheiten zerstört, sagte Haseloff in seiner Ansprache, die am 1. Januar im Mitteldeutschen Rundfunk ausgestrahlt werden soll und bereits vorher online abrufbar war. Doch auch die darauf folgende Energiekrise biete Chancen. Notwendige Transformationsprozesse in Gesellschaft und Wirtschaft könnten schnell umgesetzt werden. „Die Möglichkeiten dafür stimmen bei uns in Sachsen-Anhalt.“

Die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel sei auf einem guten Weg, führte Haseloff aus. Das ganze Land werde davon profitieren. Sachsen-Anhalt sei ein attraktiver Zukunftsstandort. Das zeigten zahlreiche Investitionen im Land. Auch der Strukturwandel im Kohlerevier laufe auf Hochtouren.

Haseloff betonte, dass wichtige Weichenstellungen im kommenden Jahr anstünden. Doch große Herausforderungen ließen sich in gemeinsamer Verantwortung lösen. „Das ist kein Zweckoptimismus.“