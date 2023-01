Haseloff: Gegenwärtige Krise ist auch eine Chance

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Menschen in seiner Neujahrsansprache dazu aufgerufen, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. „Wir sollten trotz mancher Unwägbarkeiten in der gegenwärtigen Krise auch eine Chance sehen, denn notwendige Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft können beschleunigt umgesetzt werden. Sachsen-Anhalt ist weiterhin ein ausgezeichneter Zukunftsstandort und bietet Investorinnen und Investoren beste Bedingungen“, sagte Haseloff laut Staatskanzlei.

Außerdem dankte der Regierungschef den Menschen in Sachsen-Anhalt für ihre Hilfsbereitschaft. An vielen Orten seien Gelder und Sachspenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt worden. „Putins völkerrechtswidrige Aggression bedroht auch unsere Freiheit und Demokratie. Dieser Krieg hat viele Gewissheiten zerstört. Unser Denken und unser Handeln waren vor allem durch die vor einem Jahr noch unvorstellbaren Folgen dieses Konflikts bestimmt.“

Die Auswirkungen des Krieges seien auch in Sachsen-Anhalt zu spüren, sagte Haseloff mit Blick auf den Energiemarkt. Bund und Länder hätten die Auswirkungen der Krise abgemildert. Die Landesregierung wolle weiterhin ihr Möglichstes zur Vermeidung sozialer Härten und von Wohlstandsverlusten tun, so der CDU-Politiker.