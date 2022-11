Haseloff: Bullerjahn hat Sachsen-Anhalt entscheidend geprägt

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich nach dem Tod von Ex-Finanzminister Jens Bullerjahn (SPD) bestürzt gezeigt. „Mit Jens Bullerjahn verliert Sachsen-Anhalt einen Politiker, der dieses Land entscheidend geprägt hat. Nach der Wiedergründung Sachsen-Anhalts war er bereit, politische Verantwortung zu übernehmen. Dieser Aufgabe hat er sich mit Hingabe und ganzer Kraft gewidmet“, erklärte Haseloff am Sonntag. Die Nachricht vom Tod Bullerjahns erfülle ihn mit Trauer und Bestürzung.

Der 60-jährige Bullerjahn war am Samstag in einem Krankenhaus in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) gestorben. Der SPD-Politiker war von 2006 bis 2016 Finanzminister in Sachsen-Anhalt. In diesem Jahr hatte er öffentlich gemacht, dass er an der seltenen Nervenkrankheit ALS litt. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems.

Haseloff sagte, es sei Bullerjahn zu verdanken, dass die Landesfinanzen saniert werden konnten. „Er hat so Entscheidungsspielräume für künftige Generationen geschaffen.“ Im vergangenen Jahr hatte der Ministerpräsident Bullerjahn den Verdienstorden des Landes verliehen.