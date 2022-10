Hardy Krüger jr. sorgt sich wegen Energiekrise um sein Café

Berlin - Schauspieler Hardy Krüger jr. macht sich wegen der Energiekrise in Deutschland Sorgen um sein Café, das er gemeinsam mit seiner Frau Alice in Berlin betreibt. „Die Kosten werden uns wahrscheinlich ganz schön das Leben vermiesen“, sagte er am Mittwochabend am Rande der „Tribute to Bambi“-Gala in Berlin. „Wir arbeiten und backen und machen alles selber. Da brauchen wir natürlich viel Strom. Und wir hoffen natürlich, das wir weitermachen können.“ In diesen Zeiten könne man nicht planen, sondern nur reagieren.

Das Café, das sie vor einem Jahr in Berlin-Köpenick eröffnet hätten, sei ein Herzensprojekt von Alice und ihm, sagte der Schauspieler. „Das machen wir mit Leidenschaft.“ Nur wenige Stunden vor der Charity-Veranstaltung, hätten sie noch in der Küche gestanden. „Wir haben schon mal vorgebacken für das Wochenende: Wir haben zum Beispiel Tarte au citron gemacht und Pflaumen-Hafer.“

Bei dem jährlichen Charity-Event werden Kinder und Jugendliche unterstützt, die schwer erkrankt sind, seelisch verletzt wurden oder wirtschaftlich benachteiligt sind. Geld gesammelt wurde für zahlreiche Projekte aus ganz Deutschland.