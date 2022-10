Hannovers Teuchert fällt mit Muskelverletzung aus

Hannover - Hannover 96 muss vorerst auf Angreifer Cedric Teuchert verzichten. Der 25 Jahre alte Offensivspieler hat sich beim 2:0 gegen Arminia Bielefeld am Samstagabend eine „strukturelle Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel“ zugezogen, wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte. Zu einer ungefähren Dauer des Ausfalls machte der Tabellenfünfte keine Angaben. Nach seinem frühen Treffer in der vierten Minute musste Teuchert in der 73. Minute ausgewechselt werden, nachdem er sich ohne Zutun eines Gegners verletzt hatte.