Hannover weitet Winternothilfe für Obdachlose aus

Hannover - Die Stadt Hannover weitet aufgrund der Energiekrise die Winternothilfe für obdachlose Menschen aus. Unter anderem gibt es ab Mitte November einen neuen Tagesaufenthalt. Darüber hinaus werde es zwei Nacht-Cafés in der Innenstadt und weitere Angebote der sozialen Träger geben, teilte eine Sprecherin der Stadt am Freitag in Hannover mit.

„Wir wollen obdachlosen Menschen in Hannover zeigen, dass wir sie in diesem Winter der besonderen Unsicherheit nicht allein lassen“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Solidarität und Humanität seien jetzt gefragt.

Der neue Tagesaufenthalt auf knapp 1400 Quadratmetern bietet Platz für bis zu 100 Menschen. Obdachlose können sich dort aufwärmen, warme Speisen zubereiten, das WLAN kostenfrei nutzen und mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sprechen. Sie erhalten zudem kostenfrei warme Getränke.

Die Einrichtung soll die Notschlafstelle Alter Flughafen ergänzen. Damit entsteht laut der Sprecherin eine durchgehende Aufenthaltsmöglichkeit. Der Tagestreff werde zunächst für die Dauer des Winternotprogramms eingerichtet. Ziel sei jedoch, diesen dauerhaft anzubieten.

Ausgeweitet wird das Angebot Nacht-Café. Von November bis März will das Diakonische Werk Hannover eine zusätzliche Einrichtung bereitstellen. Dort sollen Obdachlose warmes Essen und Lebensmittel erhalten. Im Winter werden auch wieder Kältebusse im Einsatz sein, um Wohnungslose mit warmen Mahlzeiten sowie medizinisch zu versorgen. Auch die Kirchen wollen bei Minusgraden öffnen.

Im ersten Quartal 2023 solle außerdem eine neue „Fachstelle zur Prävention von Wohnungslosigkeit“ mit zehn Mitarbeitern starten. Ziel sei es, Obdachlosigkeit gar nicht erst entstehen zu lassen, erklärte Onay.