Hannover - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat trotz hoher Katastrophenschäden im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt. Auf Basis vorläufiger Zahlen lag der Überschuss mit 1,41 Milliarden Euro fast 15 Prozent höher als im Vorjahr, wie der Dax-Konzern überraschend am Mittwoch in Hannover mitteilte. Damit erreichte die Hannover Rück auch ihr eigenes Gewinnziel. Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz hatte zuletzt noch das untere Ende der ursprünglichen Prognose von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Ein Gewinnanstieg in der Personen-Rückversicherung und höhere Kapitalerträge federten die hohen Belastungen durch Naturkatastrophen wie Hurrikan „Ian“ ab.

Für das laufende Jahr peilt der Vorstand einen Überschuss von mindestens 1,7 Milliarden Euro an. Die Zahl ist aber nicht ohne Weiteres mit dem Vorjahr vergleichbar, weil die Hannover Rück wie andere große Versicherer ab 2023 unter dem neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 17 bilanziert.