Hannover gewinnt gegen Liga-Konkurrent Holstein Kiel 2:1

Hannover - Hannover 96 hat das Testspiel gegen Holstein Kiel gewonnen. Die Niedersachsen besiegten den Konkurrenten aus der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag 2:1 (2:0). Ausgerechnet Abwehrspieler Phil Neumann (40. Minute), der drei Jahre für die Kieler auflief, erzielte den zweiten Treffer für 96. Cedric Teuchert (25.) hatte Hannover zuvor in Führung gebracht. In der Nachspielzeit sorgte der isländische Holstein-Neuzugang Holmbert Fridjonsson für den Anschlusstreffer.