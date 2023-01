Handwerkskammer erwartet Turbulenzen in der Baubranche

Erfurt - Der Präsident der Erfurter Handwerkskammer, Stefan Lobenstein, geht von einem schwierigen Jahr für Handwerker im Baugewerbe aus. „Gerade auf dem Bau merken wir deutliche Einbrüche der Neuaufträge“, sagte Lobenstein, der auch Präsident des Thüringer Handwerktags ist, am Montag in Erfurt. Das Baugewerbe sei während der Corona-Pandemie ein Stabilitätsanker und Hoffnungsträger gewesen, weil es dort trotz der Krise eine gute Auftragslage gegeben habe. Nun ändere sich dies durch gestiegene Kosten und Zinsen bei Baukrediten. „Wir vermuten, dass dies im Frühjahr zu einem Einbruch der aktuell noch robusten Geschäftslage führen wird“, so Lobenstein.