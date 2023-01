Handwerk sucht Lehrlinge für kommendes Ausbildungsjahr

Dresden - Nach den im vergangenen Jahr gestiegenen Ausbildungszahlen im sächsischen Handwerk werben Betriebe erneut um Nachwuchs. In der Online-Lehrstellenbörse seien die ersten 250 Lehrstellen fürs kommende Ausbildungsjahr gelistet, teilte der Sächsische Handwerkstag am Dienstag in Dresden mit. Die Börse werde fortlaufend ergänzt. Voriges Jahr hatten demnach 5567 Jugendliche neu einen Lehrvertrag unterschrieben, ein Plus von 2,3 Prozent. Die meisten Neuverträge betrafen den Angaben zufolge Ausbildungen zum Kfz-Mechatroniker, Elektroniker und Mechaniker für Sanitär-Heizung-Klima.