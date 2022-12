Handelsverband: Geschäfte nach Weihnachten gut besucht

Magdeburg - Der Einzelhandel erlebt in Sachsen-Anhalt und Thüringen nach den Weihnachtsfeiertagen weitestgehend gute Tage. Die Geschäfte seien gut besucht, sagte Knut Bernsen, Geschäftsführer des Handelsverbandes in Sachsen-Anhalt und Thüringen, am Mittwoch. Zwar sei eine quantitative Aussage noch nicht möglich, doch die Ladenbesitzer berichteten demnach durchweg von einem guten Geschäft nach Weihnachten. „Die Städte sind relativ voll und die Leute kaufen.“

Wichtige Treiber seien laut Bernsen das Gutscheingeschäft und umgesetzte Geldgeschenke. Das Umtauschgeschäft bewege sich im „normalen Bereich“. Die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr sei traditionell eine ertragreiche Zeit im Einzelhandel. Die Menschen hätten oft Urlaub und seien in Konsumlaune. „Wir hoffen, dass das jetzt so bleibt“, sagte Bernsen.