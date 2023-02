Berlin - Nur wenige Tage nach der Internationalen Grünen Woche beginnt an diesem Mittwoch auf dem Berliner Messegelände am Funkturm die Fruit Logistica. Der Branchentreff für den Obst- und Gemüsehandel war im vergangenen Jahr die erste Messe in Berlin gewesen, die nach der Aufhebung zahlreicher Corona-Beschränkungen für Publikum öffnen konnte. Somit ist es in diesem Jahr bereits die zweite Präsenz-Ausgabe nach der Pandemie.

Rund 2600 Aussteller aus fast 100 Ländern sind laut Veranstalter angemeldet und damit etwa 600 mehr als 2022. Damals kamen rund 40.000 Fachbesucher zur Fruit Logistica. Wie viele es in diesem Jahr werden, blieb zunächst offen.