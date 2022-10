Handball: Torjäger Magnussen zurück beim SCM

Magdeburg - Omar Ingi Magnusson steht dem deutschen Handball-Meister SC Magdeburg wieder zur Verfügung. Der 25-Jährige wird an der am Dienstag in Saudi-Arabien startenden Club-WM teilnehmen, teilte der SCM am Montag mit. Der Rückraumspieler fehlte Magdeburg aus weiterhin unbekannten Gründen zuletzt in der Champions League und in der Bundesliga.

„In den vergangenen Tagen hat sich der 25-Jährige auf eigenen Wunsch einer Vielzahl von medizinischen Untersuchungen auf Island unterzogen, die erfreulicherweise allesamt positiv verlaufen sind und die aktuelle Spiel- und Trainingsfähigkeit bestätigt haben. Es ist jedoch möglich, dass in Kürze ein prophylaktischer operativer Eingriff vorgenommen wird. Dieser sollte jedoch nur zu einer relativ kurzen Ausfallzeit führen“, teilte der Club mit.

In der vergangenen Woche hatte es seitens des SCM geheißen, Magnussen weile aus privaten Gründen in Island. Die Länge der Ausfallzeit war da noch nicht absehbar.