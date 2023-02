Köln - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg trifft im Halbfinale des DHB-Pokals auf den TBV Lemgo Lippe. Um das zweite Endspielticket duellieren sich die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Köln, wo am 15./16. April erstmals das Final4-Turnier steigt.