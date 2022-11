Halle unter Top Ten dynamischer Städte: Magdeburg Rang 24

Halle/Magdeburg - Die Stadt Halle gehört zu den zehn Kommunen in Deutschland, die sich in den vergangenen fünf Jahren besonders dynamisch entwickelt haben. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung von IW Consult (Köln) im Auftrag des Internetportals Immoscout24 und der „Wirtschaftswoche“ hervor. Zu den Kriterien zählten die Wirtschaftskraft, der Arbeitsmarkt, die Lebensqualität und der Immobilienmarkt.

In der vorherigen Untersuchung lag Halle den Angaben zufolge auf Platz 18. Magdeburg holte innerhalb von fünf Jahren ebenfalls auf. Die Landeshauptstadt kletterte in der Dynamik von Platz 35 auf Platz 24. Halle - aus Sicht der Experten die „kleine Schwester“ von Leipzig - gewinne zunehmend als sogenannter Ausweichstandort an Relevanz. Denn die Stadt an der Saale sei von Leipzig aus gut erreichbar und verfüge ebenso über Hochschulen. Zudem biete Halle einen vielfältigen Arbeits- und Ausbildungsmarkt.

Die Experten haben für das Städteranking die Veränderungen von bundesweit 71 kreisfreien Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern untersucht. Demnach ist Mainz (Rheinland-Pfalz) die dynamischste deutsche Großstadt in Deutschland. München liege weiter vorn bei der Wirtschaftskraft, verliere aber an Tempo. In Mainz spiele der Erfolg des Corona-Impfstoffherstellers Biontech eine entscheidende Rolle, denn das Unternehmen zahle deutlich mehr Gewerbesteuern, erläuterte Hanno Kempermann von IW Consult.

Halle schaffte es mit Leverkusen, Oldenburg und Darmstadt nunmehr erstmals in die Top Ten des Dynamikrankings. Sie verdrängten im Vergleich zur vorherigen Analyse den Angaben zufolge Heilbronn, Lübeck, Kiel, München und Potsdam, was das Entwicklungstempo betraf.

In den untersuchten 71 Großstädten lebt den Angaben zufolge mit fast 26,6 Millionen Menschen fast ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland. Diese Kommunen seien Arbeitsort für etwa 17,6 Millionen Erwerbstätige. Demnach werde in den Städten ein erhebliches Maß des Wohlstands erwirtschaftet. Zugleich gehen von den Kommunen nach Ansicht der Experten Impulse für Innovationen aus.