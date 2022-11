Hafenwirtschaft fordert schnelle Lösung des Schlickproblems

Lichter spiegeln sich am Fischmarkt vor der Fischauktionshalle im Schlick der Elbe.

Hamburg - Die Umweltverbände BUND, Nabu und WWF haben angesichts der enormen Schlickmengen in der Elbe ihre Forderungen nach einem Rückzug der Baggerschiffe bekräftigt. Hamburg und die Bundesregierung dürften jetzt nicht mehr, sondern müssten weniger baggern, damit sich das Ökosystem der Elbe stabilisieren könne, erneuerten die im Aktionsbündnis lebendige Tideelbe zusammengeschlossenen Verbände am Donnerstag auf dpa-Anfrage ihre Forderungen. Es sei nicht erforderlich, dass jedes Schiff zu jeder Zeit den Hamburger Hafen anlaufen könne, wenn in Wilhelmshaven ausreichend Kapazitäten für die Abfertigung der größten Schiffe der Welt vorhanden seien. Die Umweltverbände hatten die Elbvertiefung bereits Anfang Oktober für endgültig gescheitert erklärt.

Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes hatte wegen der großen Schlickmengen im Fluss Anfang des Monats entschieden, die schiffbare Wassertiefe der Tideelbe vom 1. Dezember an zunächst bis zum 30. November 2023 um einen Meter einzuschränken. Dann sagte Behördenpräsident Hans-Heinrich Witte der Wochenzeitung „Die Zeit“, dass es drei bis fünf Jahre dauern könne, bis das Flussbett durch Baggerarbeiten wieder die geplante Tiefe erreicht habe. Mit ersten Verbesserungen sei in bis zu zwei Jahren zu rechnen.

Ursprünglich sollte mit der mehr als 800 Millionen Euro teuren Elbvertiefung der zulässige Tiefgang für Frachter auf 14,50 Meter bei Flut und auf 13,50 Meter tideunabhängig erhöht werden. Nach Angaben der Generaldirektion bleiben nun im Vergleich zur Zeit vor der Vertiefung nur Verbesserungen von 20 bis 90 Zentimetern. Damit haben große Containerschiffe deutlich weniger Spielraum, um ihre Waren über die Elbe zu transportieren. Der rund 130 Kilometer lange Abschnitt zwischen Hamburg und der Nordsee zählt zu den wichtigsten Wasserstraßen Europas.