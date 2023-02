Eibenstock/Altenberg - Die sächsischen Skigebiete haben am Wochenende mit guten Bedingungen zahlreiche Skifahrerinnen und -fahrer angezogen. Die Skiarena Eibenstock im Erzgebirge meldete am Sonntag 45 Zentimeter Schnee auf frisch präparierten Pisten. Die milden Temperaturen Ende der vergangenen Woche hätten dem Skivergnügen nichts anhaben können, hieß es. Auch in Altenberg und Oberwiesenthal fuhren die Lifte.

In den nächsten Tagen bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den Bergen frostig. Wo Schnee liegt, könne es in den Nächten mit zweistelligen Minusgraden sogar knackig kalt werden, teilte der DWD am Sonntag mit. In den Nächten zu Dienstag und Mittwoch seien Tiefstwerte von minus 15 Grad möglich. Im Flachland bewegen sich die Werte tagsüber um den Gefrierpunkt, im Bergland unter Null Grad Celsius. Dazu verspricht der Wetterdienst ab Dienstag Sonnenschein.