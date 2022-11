Gut 5800 Besucher bei Festival Euro-Scene in Leipzig

Leipzig - Mehr als 5800 Menschen haben in diesem Jahr das Tanz- und Theaterfestival euro-scene Leipzig besucht. Von den 32 Veranstaltungen der Ausgabe 2022 seien 18 ausverkauft gewesen, teilten die Veranstalter am Montag mit. Hinzu kamen noch 850 Gäste beim Festivalabschluss in der Oper Leipzig. Das sechstägige Festival war am Sonntag zu Ende gegangen. 2019 - vor der Corona-Zeit - waren es rund 5400 Besucher gewesen.