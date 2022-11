Günther warnt vor Verunsicherung der Verbraucher

Dresden - Der sächsische Energieminister Wolfram Günther hat in der Debatte über Strom- und Gaspreise vor einer Verunsicherung der Verbraucher gewarnt. Als Beleg nannte der Grünen-Politiker am Freitag Spekulationen zur Beleuchtung in der Weihnachtszeit. „Das ist eine Scheindebatte. Der Bund erlaubt in seiner Einsparverordnung ausdrücklich die Weihnachtsbeleuchtung. Die Weihnachtsbeleuchtung gehört zur Adventszeit.“ Es gebe gute, sparsame Lösungen, beispielsweise die LED-Beleuchtung. „Ich setze auf kluge Lösungen in den Kommunen. Der kluge Umgang mit dem Thema spart auch Geld.“

Auch Mutmaßungen zu einem Blackout hält Günther nach eigenen Worten für wenig hilfreich. In der Summe komme es in Deutschland im Jahr zu zwei bis drei Stunden Stromausfall. Es gebe da in der Energieversorgung keine neue Situation.