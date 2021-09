Guardiola: „Leipzig ist immer sehr gut“

Manchester - Startrainer Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City hat Bundesligist RB Leipzig vor dem Champions-League-Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in den höchsten Tönen gelobt. „Leipzig ist immer sehr gut“, sagte Guardiola am Dienstag mit Blick auf das Spiel. „Sie haben eine starke Philosophie. Sie haben junge Spieler, die dynamisch sind, körperlich und stark. (Sie machen) einen Schritt nach dem anderen.“

Nach dem schwachen Bundesligastart mit drei Niederlagen in vier Spielen kommt RB Leipzig in der Königsklasse als absoluter Außenseiter nach Manchester. Doch auch City-Profi Rodrigo äußerte großen Respekt vor den Sachsen. „Sie haben sehr, sehr gute Spieler, die einen ganz besonderen Stil spielen“, sagte der Spanier. „Die können mit allen Mannschaften mithalten.“

Guardiola forderte, dass seine Cityzens nach dem verlorenen Endspiel der vergangenen Saison (0:1 gegen Chelsea) nun wieder um den Titel mitspielen. Dafür sei ein guter Start wichtig. „Besonders zuhause“, sagte er. „Die Champions League hat 13 Spiele. Letztes Jahr haben wir elf gewonnen und eins verloren. Die Leute haben gesagt, wir hätten versagt. Aber ich finde, wir waren unglaublich gut.“ City hatte in der vergangenen Königsklassen-Saison nur das Finale gegen Chelsea und das Gruppenspiel gegen den FC Porto (0:0) nicht gewinnen könnnen.