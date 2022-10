Grünen-Wahlkampfveranstaltung mit Wirtschaftsminister Habeck

Hannover - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt heute um 18.00 Uhr für eine Wahlkampfveranstaltung nach Hannover. Die Grünen-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl, Julia Willie Hamburg und Christian Meyer, werden ebenfalls erwartet. Die Grünen hatten in jüngsten Umfrage zur Landtagswahl leicht an Wählerzustimmung verloren.

Die Grünen sind derzeit Oppositionspartei. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hofft auf eine Neuauflage von Rot-Grün - in diesem Bündnis hatte er bereits in seiner ersten Amtszeit regiert. Derzeit regieren SPD und CDU in Niedersachsen in einer großen Koalition. Eine Fortsetzung des Bündnisses gilt aber als unwahrscheinlich. Die Landtagswahl ist am 9. Oktober.