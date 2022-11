Grüne wählen neuen Fraktionsvorstand

Hannover - Die Grünen-Fraktion im niedersächsischen Landtag wählt heute eine neue Führung. Die bisherige Fraktionschefin Julia Willie Hamburg soll in der geplanten rot-grünen Landesregierung Kultusministerin werden. Als Nachfolgerin wird die Landesvorsitzende Anne Kura gehandelt, die erstmals in den Landtag einzogen ist. Die 38-Jährige hatte bereits kurz nach der Landtagswahl signalisiert, dass sie sich vorstellen könne, Verantwortung in der Fraktion zu übernehmen. Denkbar ist allerdings auch eine Doppelspitze, möglicherweise mit Kura und dem bisherigen wirtschaftspolitischen Sprecher der Fraktion, Detlev Schulz-Hendel.