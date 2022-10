Grüne vor Niedersachsen-Wahl: CDU in Oppositionsrolle

Hannover - Zwei Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen rechnen die Grünen nicht mehr mit einer Überraschung in der Frage, welche Partei stärkste Kraft wird. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann, der mit seiner Partei in allen Umfragen knapp hinter der SPD mit Ministerpräsident Stephan Weil liegt, habe sich mit der Oppositionsrolle bereits abgefunden, sagte Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg am Freitag in Hannover. „Er rechnet nicht mehr damit, dass er Ministerpräsident werden kann. Das Rennen ist deutlich gelaufen. Er zeigt mit dem Finger auf den Bund. Er hat keine eigenen Ideen, was er in Niedersachsen machen will.“

Ein rot-grünes Bündnis gilt als wahrscheinlich, sollten die Wahlergebnisse am Sonntag diese Option eröffnen. Dennoch übte die Grünen-Politikerin auch an Regierungschef Weil deutliche Kritik. Mit Blick auf dessen Ankündigung, im Falle seiner Wiederwahl ein 970-Millionen-Euro-Entlastungsprogramm in der Energiekrise aufzulegen, sagte Hamburg: „Ein Hilfspaket ist kein Wahlversprechen, es ist jetzt zwingende Notwendigkeit.“ Bisher regieren in Niedersachsen SPD und CDU in einer großen Koalition.

Zu den eigenen Aussichten bei der Landtagswahl sagte Hamburg, die Grünen könnten „so stark werden wie nie zuvor“ in Niedersachsen und auch die erste grünen Direktmandate erringen. Beide Ziele erscheinen den Prognosen zufolge realistisch.