Grüne schließen Waldnutzung für Windkraft weitgehend aus

Dresden - Sachsens Grüne lehnen die breite Nutzung des Waldes für Windkraftanlagen ab. Naturschutz bleibe gerade in Zeiten des Klimawandels das Ziel, eine pauschale Öffnung des Waldes für Windkraftanlagen werde es mit den Bündnisgrünen nicht geben, teilten die Partei am Montag mit. Diese und fünf weitere Forderungen habe der Landesparteirat am Wochenende beschlossen.

Damit bleiben die Grünen auf Distanz zum Regionalentwicklungsministerium. Dessen Ressort-Chef Thomas Schmidt (CDU) hatte erst in der vergangenen Woche betont, dass im Wald ein großes Potenzial liege. Zwischen acht und zwölf Prozent der Waldfläche könnten sich für Windräder eignen.

Sachsen muss bis 2032 zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft bereitstellen. Dazu wurde der Freistaat vom Bund gesetzlich verpflichtet. Wie dieses Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen ist, ist allerdings in der schwarz-grün-roten Regierungskoalition umstritten.