Grüne Ratsfraktion in Göttingen will queere Ampelmenschen

Göttingen - Mit queeren Ampelmenschen will die grüne Ratsfraktion in Göttingen ein Zeichen für Vielfalt setzen. Die Einführung solle in der nächsten Ratssitzung beantragt werden, teilte Onyeka Oshionwu am Freitag für die Ratsfraktion mit. Am Samstag wird in der Stadt der vierte Göttinger Christopher Street Day (CSD) stattfinden. „Hamburg, Flensburg, Frankfurt, Hannover, Marburg, Köln und viele andere machen es vor: Sie setzen ein Zeichen für Liebe und queeres Leben an den Lichtsignalanlagen ihrer Stadt“, sagte Oshionwu. Die neuen Ampelmenschen sollen nach dem Willen der Fraktion zeitnah am Weender Tor und an der Berliner Straße/Bahnhofsvorplatz Höhe Goetheallee installiert werden, weitere Standorte könnten hinzukommen.

Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise solche, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.