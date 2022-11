Grüne debattieren auf Landesparteitag über Krisen-Hilfen

Falkensee - Die Brandenburger Grünen diskutieren am Samstag auf ihrem Landesparteitag (10.00 Uhr) in Falkensee (Havelland) über die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Als Gastrednerin wird die Bundesvorsitzende Ricarda Lang erwartet. Zudem ist eine Grußbotschaft per Video von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock geplant, die 2021 als Spitzenkandidatin der Brandenburger Grünen in den Bundestag eingezogen war.

Die Delegierten wollen einen Leitantrag des Landesvorstands debattieren, der Entlastungen für Bürger und Unternehmen in der Energiekrise und angesichts der hohen Inflation fordert. Außerdem werden mehr Investitionen in die Infrastruktur zur Versorgung der Bevölkerung verlangt. Daneben geht es um Unterstützung der Kommunen bei der Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Ländern.

Mit einem weiteren Antrag setzt sich der Landesvorstand dafür ein, künftig eine Trennung von Amt und Mandat im Landtag und im Bundestag zu erreichen. So soll durch eine Änderung der Brandenburger Landesverfassung die gleichzeitige Ausübung eines Landtagsmandats und eines Amtes in der Landesregierung ausgeschlossen werden. Zahlreiche Mitglieder des Koalitionspartners SPD in der Landesregierung üben auch ein Mandat im Landtag aus. Auch Doppelmandate in Landes-, Bundes- oder Europaparlament sollen verboten werden.