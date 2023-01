Grundschule in Dresden brennt am Tag der offenen Tür

Dresden - In Dresden hat es im Keller einer Grundschule gebrannt - zu dem Zeitpunkt fand in der Schule ein Tag der offenen Tür statt. „Die Einsatzkräfte sahen sich deshalb mit einer deutlich größeren Anzahl von Betroffenen konfrontiert“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Brand sei aus bisher ungeklärter Ursache am Dienstag ausgebrochen. Etwa 70 Menschen wurden von den Einsatzkräften in einer Turnhalle untergebracht und temporär betreut. Nach dem Löschen des Brandes nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf.