Großeinsatz in Dresden: Identität des Toten geklärt

Dresden - Nach dem Großeinsatz der Polizei in Dresden ist die Identität des Toten geklärt. Wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen 26 Jahre alten Mann. Er hatte am Mittwoch mit zwei Waffen am Fenster einer Wohnung im Dresdner Hechtviertel hantiert und so den Großeinsatz ausgelöst.

Die Kriminalisten gehen davon aus, dass er später an verschiedenen Stellen der Wohnung Feuer legte. Der leblose Mann wurde von Feuerwehrleuten geborgen. Die Waffen - eine Schreckschusspistole und eine Softairwaffe in Form einer Maschinenpistole - seien sichergestellt worden, hieß es. Das Motiv seines Handels sei noch unklar. Eine Obduktion der Leiche soll nun die Todesursache klären.