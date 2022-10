Grizzlys im Achtelfinale der Champions League gegen Luleå

Wolfsburg - Die Grizzlys Wolfsburg treffen im Achtelfinale der Eishockey-Champions-League auf den schwedischen Club Luleå HF aus dem Nordosten des Landes. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Zürich. Die Niedersachsen hatten schon vor dem 5:4 gegen TPS Turku aus Finnland am Mittwoch als Tabellenzweite die K.o.-Runde erreicht.

Luleå HF ist 2015 Sieger der reformierten Champions Hockey League geworden, nachdem es sich mit 4:2 gegen Frölunda Göteborg durchgesetzt hatte. Seitdem gewann Frölunda viermal die Königsklasse. Die Straubing Tigers bekommen es in einem weiteren deutsch-schwedischen Duell mit Frölunda HC zu tun. Und der EHC Red Bull München trifft auf den Schweizer Spitzenclub EV Zug.