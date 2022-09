Grimm begrüßt staatliche Treuhandverwaltung bei Rosneft

Wissenschaft

Mehr Aufmerksamkeit für seltene Erkrankungen: Benefiz-App

In Deutschland leben rund vier Millionen Kinder und Erwachsene mit einer von rund 8000 Seltenen Erkrankungen. Die Mutter betroffener Zwillinge aus Sachsen will mehr Aufmerksamkeit für das Thema - und die Menschen in Bewegung bringen.