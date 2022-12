Gremium zum Bürokratieabbau in Thüringen nimmt Arbeit auf

Erfurt - Das Beratergremium der Thüringer Landesregierung zum Abbau von Bürokratie nimmt seine Arbeit auf. Zum Vorsitzenden des siebenköpfigen Normenkontrollrats sei Stefan Zahradnik gewählt worden, teilte die Staatskanzlei am Samstag mit. Zahardnik ist Wirtschaftswissenschaftler an der Hochschule Nordhausen. Ihm stehen in dem Gremium Vertreter von Wirtschaft, Gewerkschaften, Sozialverbänden und Kommunen zur Seite. Sie waren Mitte November von der Landesregierung berufen worden.

Der Normenkontrollrat soll überprüfen, wie bestehende Rechtsvorschriften in der Praxis wirken und untersuchen, wo bürokratische Hürden die Verwaltungsarbeit hemmen, wie Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) in einer Mitteilung erläuterte. Das Gremium soll zunächst für vier Jahre tätig sein. Laut Hoff ist Thüringen eines von vier Bundesländern mit einem solchen Beraterstab.