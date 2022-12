Grafite: Brasilien braucht Neymar für WM-Titel

Doha - Der frühere Bundesliga-Star Grafite glaubt, dass die brasilianische Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar nur mit einem gesunden Stürmerstar Neymar auch Weltmeister werden kann. „Die Mannschaft ist nicht mehr abhängig von Neymar wie noch bei den beiden Turnieren zuvor. Trotzdem behaupte ich: Wenn Brasilien Weltmeister werden will, brauchen wir dazu einen Neymar in guter Form“, sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Grafite kennt nach eigenen Angaben das Argument, „dass Brasilien ohne Neymar vermeintlich eine bessere Balance und eine bessere Struktur hat. Und ich weiß auch, dass Brasilien die Copa America 2019 ohne ihn gewonnen hat. Aber ich glaube: Ab einem WM-Halbfinale, auf dem allerhöchsten Niveau, können Spieler wie Neymar oder Messi immer noch den Unterschied ausmachen.“

Grafite wurde 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, Fußballer des Jahres in Deutschland und Torschützenkönig der Bundesliga. In Katar spielte er 2015 selbst einmal, jetzt arbeitet er bei der Weltmeisterschaft als Experte des brasilianischen Senders TV Globo.