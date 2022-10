Göring-Eckardt äußert sich zu Brand in Bautzen

Unbekannte verübten am frühen Freitagmorgen einen Brandanschlag auf geplante Asylunterkunft in Bautzen.

Berlin/Bautzen - Vize-Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat nach dem Brand einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Bautzen Sicherheit für Schutzsuchende gefordert. „Vor einer Woche in der Nähe von Wismar. Jetzt brannte in Bautzen eine geplante Unterkunft - unmittelbar nach einer Demonstration dagegen“, schrieb die Grünen-Politikerin am Freitag auf Twitter. „Auch wenn niemand zu Schaden kam: Dieser Hass hinterlässt Narben und weckt Erinnerungen. Schutzsuchende müssen hier sicher leben können!“