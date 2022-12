Glätteunfälle in Brandenburg - mehrere Menschen verletzt

Potsdam - Glätte und Nebel haben in Brandenburg am Freitagmorgen zu Glätteunfällen mit mehreren Verletzten geführt. Auf der Bundesstraße 112 bei Frankfurt (Oder) waren zehn Fahrzeuge in insgesamt vier Unfälle verwickelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Sechs Menschen wurden demnach verletzt. An den Unfallstellen sei es am Morgen sehr glatt und neblig gewesen, so der Sprecher. Die „Märkische Oderzeitung“ berichtete zuvor über die Unfälle.

Auch im Landkreis Dahme-Spreewald gab es am Freitagmorgen Glätteunfälle. In Wildau rutschte ein Auto laut Polizei auf überfrorener Straße gegen einen Bordstein und musste abgeschleppt werden. Außerdem stürzte eine 59-jährige Fahrradfahrerin auf glatter Straße und kam verletzt ins Krankenhaus. In Schönefeld kam ein Auto an der Autobahnzufahrt zur A13 von der Straße ab und landete hinter der Schutzplanke.