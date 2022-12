Glatteisgefahr in Sachsen-Anhalt: Ruhig auf den Straßen

Magdeburg/Leipzig (dpa/sa) – - Der Dauerfrost wird am Montag durch eine aufziehende Warmfront beendet, das bedeutet Glatteisgefahr für Sachsen-Anhalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Teile aller Bundesländer ausgesprochen. Der aufziehende Regen führe auf den gefrorenen Böden zu akuter Glatteisgefahr, teilte der DWD mit. Auf den Straßen in Sachsen-Anhalt war es am frühen Montagmorgen nach Angaben der Polizeistellen noch ruhig. Vielerorts habe sich noch kein Glatteis entwickelt. Im Verlauf des Nachmittags wird die Glatteisgefahr im Land nach Angaben des DWD nachlassen.