Glatteis zum Wochenbeginn in Niedersachsen und Bremen

Gerade noch gab es Hoffnung auf weiße Weihnachten - am vierten Adventswochenende starteten die Skigebiete im Harz sogar in die Wintersaison. Zum Start in die Woche ändert sich alles: Da heißt es Aufpassen im Berufsverkehr.

Hannover/Bremen - Vorbei sind Sonnenschein und eisige Temperaturen: Zum Wochenstart wird es ungemütlich und mit Eisregen auch gefährlich in Niedersachsen und Bremen. In der Nacht zum Montag und teils bis in den Montagvormittag hinein zieht von Südwesten her gefrierender Regen mit verbreiteter Glatteisbildung herauf - vor allem in der Osthälfte, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagte. Der Regen fällt auf durchgefrorene Böden, es droht gefährliches Glatteis. „Die Mitte und der Norden werden am Morgen erreicht - ausgerechnet zum Anrollen des Berufsverkehrs“, sagte Sonja Stöckle von der DWD-Wettervorhersagezentrale am Sonntag.

Am Sonntag war es vielerorts noch eisig. Am vierten Adventswochenende starteten denn auch alle großen Skigebiete im Harz in die Saison. „Die Leute wollen das Winterwochenende genießen“, sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn bei Braunlage, Fabian Brockschmidt. Sein Skigebiet in Niedersachsen an der Grenze zu Sachsen-Anhalt ist das höchstgelegene im gesamten Harz.

In der Nacht zum Montag soll es laut Wetterdienst zunächst noch teils aufgelockert bewölkt sein, später folgen Bewölkungsverdichtung und voraussichtlich ab Mitternacht von Südwesten her Regen und Glatteis. Die Tiefstwerte liegen demnach bei -3, im Wendland bei -6 Grad, im Verlauf der Nacht folgen mildere Temperaturen. Dann trifft eine Warmfront auf die bodennahe Frostluft. Der Wind weht mäßig bis frisch, auf den Inseln sowie im Bergland weht ein starker Südost- bis Südwind.

Im Laufe des Montags erwartet der Deutsche Wetterdienst bei weiterem Regen Milderung und keine neue Glätte. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 5 Grad im Wendland und 8 Grad in der Grafschaft Bentheim. Es weht ein mäßiger, an der See und im Harz teils starker südlicher Wind.

In der Nacht zum Dienstag wird es nach Nordosten wolkig, zeitweise fällt Regen. Lediglich bei längeren Auflockerungen droht stellenweise neue Glätte durch Überfrieren von Nässe. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer südlicher Wind wird erwartet. Der Dienstag wird nach Angaben des Wetterdienstes mit maximal 9 bis 11 Grad mild.