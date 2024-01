Es brauche einen Neuaufstellung, so die ehemalige Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt. In wenigen Monaten trifft sich die Landespartei zur Vorstandswahl.

Giffey will nicht wieder für SPD-Landesvorsitz kandidieren

Die derzeitige stellvertretende Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey will bei der Vorstandswahl ihres Landesverbands im Mai nicht wieder antreten.

Berlin - Berlins SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey will bei der Vorstandswahl im Mai nicht wieder antreten. Darüber informierte sie die Mitglieder des Landesverbands ihrer Partei in einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Partei brauche eine Neuaufstellung, heißt es darin. „Um das zu ermöglichen, habe ich mich entschieden, bei unseren Parteiwahlen im Mai 2024 nicht wieder für den Landesvorsitz der SPD Berlin zu kandidieren.“

Sie werde sich mit ganzer Kraft auf ihre anderen Aufgaben konzentrieren, die sie für die SPD wahrnehme. Giffey ist in Berlin Wirtschaftssenatorin, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Koordinatorin der SPD-geführten Senatsverwaltungen und Bürgermeisterin. „Mein Einsatz gilt weiter unserer SPD - insbesondere für den bevorstehenden Wahlkampf zur teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl und zur Europawahl.“