Giffey: Pauschalvorwürfe gegen Schulen helfen nicht

Berlin - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat die Vorwürfe von CDU-Parteichef Merz mit Blick auf die Zustände an Berliner Schulen zurückgewiesen. „Ich finde es schwierig, wenn Herr Merz Pauschalurteile gegenüber den Berliner Schulen fällt“, sagte Giffey am Freitag. „Ich würde mal gerne wissen, wann denn der Herr Merz zuletzt in einer Berliner Schule war.“

Bei einem gemeinsamen Termin mit Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Heinrich-Hertz-Gymnasium in Friedrichshain sagte Giffey, es gebe an einigen Schulen eine Vielzahl von Kindern, die in sozial-schwierigen Umfeldern aufwachsen würden. Es nütze aber nichts, pauschal alle Schülerinnen und Schüler zu verurteilen und zu behaupten, es herrsche eine „Katastrophen-Situation“.

„Das ist nicht zu akzeptieren“, sagte Giffey und betonte: „Da macht es sich ein Herr Merz ein bisschen zu einfach. Ich würde sagen, vielleicht doch mal mit den Lehrkräften vor Ort zu sprechen, die jeden Tag in dieser Situation sind.“

Merz hatte am Dienstag in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ zum Thema Silvesterkrawalle unter anderem gesagt, Lehrerinnen und Lehrer in den Grundschulen erlebten verbale Gewalt. Wenn sie Kinder zur Ordnung rufen wollten, kämen in der Folge die Väter in die Schulen und verbäten sich dies. „Insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Da fängt es an.“ Wenn man nicht in der Lage sei, den Lehrkräften zu helfen, sich gegen diese Phänomene zur Wehr zu setzen, „dann sind es in der Schule die 8-Jährigen und dann draußen auf der Straße in wenigen Jahren die 15-Jährigen“.

In dem Gymnasium in Friedrichshain verschafften sich die Bildungssenatorin und die Regierende Bürgermeisterin einen Überblick über die laufende Umstellung auf digitale Systeme. Mit Hilfe der Digitalisierung sollen in Zukunft Schulen und Lehrkräfte zunehmend entlastet werden, wie Giffey sagte.

„Es ist nicht nur eine Vereinfachung für schulische Abläufe, sondern auch eine Vorbereitung auf das Berufsleben in der Zukunft“, sagte die SPD-Politikerin. Es gebe viele Lehrkräfte, die ihre gesamte Unterrichtsvorbereitung bereits umgestellt hätten und diese Möglichkeiten nützten, um bessere Lernerfolge zu erzielen. Busse ergänzte, angesichts der coronabedingten Herausforderungen, die Schulen zusätzlich bewältigen mussten, sei die Umstellung für Pädagoginnen und Pädagogen eine wichtige Unterstützung.