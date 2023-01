Giffey: Integrationspolitik ist in Berlin nicht gescheitert

Berlin - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat davor gewarnt, die Silvester-Krawalle mit Angriffen auf Polizei und Feuerwehr als Zeichen gescheiterter Integrationspolitik zu interpretieren. „Wir haben hier ein hohes Maß an Brutalität und Respektlosigkeit erlebt, das so bisher ohne Vergleichsfälle ist“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach einer Sitzung des Berliner Senats. „Jetzt daraus zu schlussfolgern, dass alle Bemühungen um Integration in den letzten Jahren erfolglos waren, finde ich aber einen Schritt zu weit.“

„Wir haben in der Stadt mittlerweile fast 40 Prozent Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, die arbeiten gehen, die sich ein friedliches Leben wünschen, die genauso entsetzt und erschüttert sind über diese Ereignisse“, sagte Giffey. Auch bei der Berliner Polizei und Feuerwehr gebe es Menschen mit Migrationshintergrund. „Ich halte es für sehr wichtig, dass wir differenzieren, dass wir nicht alles über einen Kamm scheren“, so die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende. „Man kann nicht allgemein sagen, alles, was da in den letzten Jahren gelaufen ist, ist gescheitert.“

Aber man müsse sehr konsequent dahin gucken, wo es offensichtlich nicht funktioniert habe und auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Giffey plädierte dabei für eine Mischung aus konsequenter Strafverfolgung und präventiver Jugend- und Schulsozialarbeit. „Beides wollen wir tun“, sagte sie. „Aber ich finde wichtig, dass wir keine Pauschalurteile fällen über grundsätzliche gescheiterte Integration.“