Gewerkschaft der Polizei hat neuen Vorsitzenden

Berlin - Führungswechsel bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP): Der Bundeskongress in Berlin wählte Jochen Kopelke am Montag zum neuen Vorsitzenden, wie die Gewerkschaft am Abend mitteilte. Der 38-jährige Polizeioberrat aus Bremen ist den Angaben zufolge der jüngste Vorsitzende in der Geschichte der GdP. Er erhielt 86,6 Prozent der Stimmen und löst Oliver Malchow ab, der nach mehr als neun Jahren als GdP-Chef nicht erneut kandidierte.

Kopelke arbeitete zuletzt im Innenressort der Stadt Bremen. Er kündigte nach seiner Wahl laut Mitteilung an, die Politik künftig stärker in die Pflicht nehmen zu wollen. Die GdP vertritt laut eigenen Angaben bundesweit 200.000 Mitglieder und ist damit die größte Polizeigewerkschaft in Deutschland.