Gewaltsamer Tod eines 86-Jährigen: Prozess beginnt

Berlin (dpa/bb) – - Nach dem gewaltsamen Tod eines 86-Jährigen in seiner Wohnung muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der Mordprozess beginnt am heutigen Morgen (9.30 Uhr). Der angeklagte 57-Jährige soll den Senior im April 2022 in dessen Wohnung aus Habgier erschlagen haben. Das Opfer war laut Ermittlungen ein Bekannter des Vaters des Angeklagten. Der 57-Jährige habe gewusst, dass der 86-Jährige größere Mengen Bargeld in seiner Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg versteckt hatte. Der Angeklagte soll den 86-Jährigen besucht und überraschend angegriffen haben. Das Opfer starb noch am Tatort. Der Angeklagte soll 4000 Euro geraubt haben.