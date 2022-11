Gesuchter 61-Jähriger fragt Bundespolizisten nach Drogen

Hannover - Die Sache hätte schlechter nicht laufen können: Ausgerechnet von zwei Zivilfahndern der Bundespolizei hat ein seit eineinhalb Jahren gesuchter 61-Jähriger in Hannover Drogen haben wollen. Am Montagmittag habe der Mann die Beamten im Hauptbahnhof gefragt, ob er bei ihnen Drogen kaufen könne, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

Die Beamten kontrollierten den 61-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass er von der Justiz gesucht wurde, weil er zu fünf Monaten Gefängnis wegen Diebstahls verurteilt worden war. Der Mann wurde verhaftet.

Zu allem Überfluss hielt sich der 61-jährige Georgier unerlaubt in Deutschland auf, ein Haftbefehl zur Abschiebung lag vor. Ohne die erhofften Drogen, dafür mit einer weiteren Strafanzeige wegen unerlaubten Aufenthalts in Deutschland kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt.